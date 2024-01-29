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Сегодня, 06:00

Сколько рабочих дней и когда праздники в феврале 2024 года

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Календарь.
Фото Global Look Press

В феврале с 23 по 25 число будут нерабочие дни в связи с празднованием Дня защитника Отечества (23 февраля). В связи с тем, что 2024 год является високосным, то в этом феврале 29 дней.

У тех людей, кто работает по пятидневному графику будет 9 нерабочих дней — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 февраля. Количество рабочих дней у них — 20.

Сотрудники с шестидневкой отдохнут в общей сложности 5 дней в феврале 2024-го — 4, 11, 18, 23, 25 февраля. Количество рабочих дней у них — 23.

Ознакомиться с производственным календарем, праздниками и выходными в 2024 году в России можно по ссылке на материал «СЭ». В 2024 году россияне будут работать в общей сложности 248 дней и 118 отдыхать.

Когда следующие праздники в 2024 году после нового года: календарь нерабочих дней в феврале и марте

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