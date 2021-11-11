За сутки в России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1237 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 156 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230), Московской области (2617), Самарской области (1791) и Республике Крым (819).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровели 7 687 317 человек.