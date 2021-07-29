Канделаки ответила на вопрос о скандальном эфире Губерниева и Бузовой: «Такой задумки редактора по определению быть не может»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что комментатору Дмитрию Губерниеву не ставили задачу устраивать скандал в эфире с Ольгой Бузовой.

«Такой задумки редактора по определению быть не может, потому что тогда уровень цензуры должен быть просто тотальным. То есть, Губерниев должен сидеть жестко на ухе, каждый вопрос должен быть кем-то утвержден. Тогда это просто тотальный контроль над всем, что произносят наши ведущие», — сказала Канделаки в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

14 июня Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на Матч», посвященной Евро-2020. В эфире передачи Губерниев спросил у артистки: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Это вызвало негативную реакцию у Бузовой и довело ее до слез.

«Это не постанова, это исключительно блестящее общение без оскорблений». Губерниев — об эфире с Бузовой