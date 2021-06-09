В России за сутки выявлено 10 407 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 814 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (4124), Санкт-Петербурге (852), Московской области (781), Нижегородской области (167) и Ростовской области (154).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 156 250 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 895 летальных исходов, выздоровели 4 761 899 человек.