Роднина ответила на критику Лебедева: «Яблоко от яблони недалеко падает!»
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на жесткую критику депутата Игоря Лебедева.
«Яблоко от яблони недалеко падает!» — сказала Роднина «СЭ».
Ранее Лебедев в разговоре с «СЭ» резко высказался о спортсменах в политике.
«Конечно, избиратель 60-х или 70-х годов вспомнит выступления Родниной в фигурном катании, увидит ее фамилию, а потом отдаст свой голос за нее. Но при этом, толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит. Спортсменов в Госдуме используют для привлечения избирателей, либо для того, чтобы спрятать их от моментов, которые отрицательно скажутся на их жизни», — сказал Лебедев.
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
(Владислав Флегонтов)
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