Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Роднина ответила на критику Лебедева: «Яблоко от яблони недалеко падает!»

17:03
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на жесткую критику депутата Игоря Лебедева.

«Яблоко от яблони недалеко падает!» — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Лебедев в разговоре с «СЭ» резко высказался о спортсменах в политике.

«Конечно, избиратель 60-х или 70-х годов вспомнит выступления Родниной в фигурном катании, увидит ее фамилию, а потом отдаст свой голос за нее. Но при этом, толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит. Спортсменов в Госдуме используют для привлечения избирателей, либо для того, чтобы спрятать их от моментов, которые отрицательно скажутся на их жизни», — сказал Лебедев.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

(Владислав Флегонтов)

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Сафонов заявил, что между Рыжиковым и Савиным существует конфликтная ситуация
Глава «Авангарда» объявил войну ведущему агенту КХЛ. Всему виной отъезд молодого форварда за океан
Рыжиков ушел из «Красавы»
Роднина ответила на критику Лебедева: «Яблоко от яблони недалеко падает!»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
vs
19
Офсайд