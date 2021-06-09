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Николай Валуев: «Датская канализация справится с «облегчением» их полицейских»

13:41
Николай Валуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Валуев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» заявление полиции Дании о неприезде российских болельщиков на матч с их сборной в рамках Евро-2020. Об этом ранее написало датское издание ВТ.

Начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена (Дания) Питер Даль заявил, что датчане будут спасены, если российские фанаты не приедут на матч.

«Будем надеяться, что коллективное облегчение полицейских из Дании не образовало в датской канализации слишком большие пробки. Пускай датская канализация справится с облегчением их полицейских», — сказал Валуев «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владислав Флегонтов)

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