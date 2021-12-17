Дзюба выпал из тройки, «Спартак» потерял лидерство среди самых популярных спортсменов и команд по версии ОК

В соцсети «Одноклассники» подвели итоги уходящего года и проанализировали топ самых обсуждаемых тем, событий и известных людей в 2021 году.

Топ самых популярных спортсменов среди пользователей ОК возглавили Хабиб Нурмагомедов, который лидировал второй год подряд, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, новичок «ПСЖ» Лионель Месси и боец MMA Федор Емельяненко, который одержал победу на турнире Bellator в России.

Интересно, что самый обсуждаемый из российских футболистов Артем Дзюба занял только седьмое место: в 2020 году он был вторым в рейтинге.

Топ-10 обсуждаемых спортсменов в 2021 году в ОК:

1. Хабиб Нурмагомедов (UFC)

2. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Федор Емельяненко (ММА)

5. Криштиану Роналду (футбол)

6. Дина Аверина (художественная гимнастика)

7. Артем Дзюба (футбол)

8. Алина Загитова (фигурное катание)

9. Федор Смолов (футбол)

10. Александр Овечкин (хоккей)

В топ самых обсуждаемых международных клубов в ОК вошли: «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Среди российских футбольных клубов лидерами по числу сообщений стали «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Лидер двух прошлых лет — футбольный клуб «Спартак», в 2021 году упал на третье место.

ТОП-10 обсуждаемых футбольных клубов в ОК в 2021 году:

1. «Барселона»

2. «Челси»

3. «Спартак»

4. «Манчестер Юнайтед»

5. «Ювентус»

6. «Ливерпуль»

7. «Динамо»

8. «Локомотив»

9. «Зенит»

10. ЦСКА

Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей соцсети «Одноклассники» в открытом доступе. Для оценки упоминаемости учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активности в связи с определенной темой, а также резонанс событий во времени.

Данные были собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года.