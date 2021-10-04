В России за сутки выявили 25 781 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 25 781 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 883 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 526 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198), Московской области (1733), Самарской области (626) и Нижегородской области (596).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 612 317 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 210 801 летальный исход, выздоровели 6 740 491 человек.