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В России отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса

14:33
В России отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В России отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отменены все массовые мероприятия.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — приводит слова Поповой РИА Новости.

4 октября в России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве — 4410 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999750.html

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