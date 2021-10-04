В России отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отменены все массовые мероприятия.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — приводит слова Поповой РИА Новости.

4 октября в России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве — 4410 человек.