В России за сутки выявили 23 820 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 14,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708), Московской области (1990), Нижегородской области (743), Свердловской области (536) и Краснодарском крае (465).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 747 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 911 летальных исходов, выздоровели 9 809 300 человек.