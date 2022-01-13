В России за сутки выявили 21 155 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 21 155 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 740 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 984 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5490), Санкт-Петербурге (1839), Московской области (1556), Нижегородской области (647), Свердловской области (410) и Ростовской области (391).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 723 305 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 172 летальных исхода, выздоровели 9 784 348 человек.