В России за сутки выявили 20 174 случая заражения коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 7,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 418 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2376), Санкт-Петербурге (1834), Московской области (1004), Свердловской области (507) и Самарской области (502).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 274 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 218 летальных исходов, выздоровели 6 498 682 человека.