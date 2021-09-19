Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 20 174 случая заражения коронавируса

11:50
Теги:

За последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 7,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 418 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2376), Санкт-Петербурге (1834), Московской области (1004), Свердловской области (507) и Самарской области (502).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 274 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 218 летальных исходов, выздоровели 6 498 682 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3571

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Трусова с трудом обыграла 15-летнюю кореянку. Александру рано короновать олимпийской чемпионкой
Один из лучших легионеров КХЛ получил тяжелую травму, и клуб расторг с ним контракт. Похоже, он покинул лигу навсегда
Дубль Буше принес «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Торпедо»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
2
Офсайд