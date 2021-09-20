Журова отреагировала на вооруженное нападение в пермском университете

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«Мы уже говорили об ужесточении выдачи оружия неадекватным людям. Также надо сделать так, чтобы это нельзя было купить, если есть какие-то подозрения. Мне кажется, что участковый также должен дать свое решение, потому что он знает людей, которые живут на его участке. Ну и соседей тоже надо опрашивать. Хотя все сейчас будут говорить, что и так уже достаточно жесткие правила. Случай повторился после нападения на школу, но эта тенденция сейчас во всем мире. Мы не отличаемся здесь от других стран. Надо анализировать. Тут и воздействие сети тоже играет роль», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Журова отметила, что раньше люди более внимательно относились к тем, кто их окружает.

«Раньше, если у людей были какие-то минимальные подозрения, сразу же сообщали. Сейчас уже никто не будет никуда сообщать, потому что все боятся. Нам надо быть внимательнее к людям, которые нас окружают», — добавила Журова «СЭ».

В результате стрельбы в пермском университете погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. По информации следователей, стрелявший — студент Пермского государственного национального исследовательского университета.