Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Журова отреагировала на вооруженное нападение в пермском университете

11:33
Теги:

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«Мы уже говорили об ужесточении выдачи оружия неадекватным людям. Также надо сделать так, чтобы это нельзя было купить, если есть какие-то подозрения. Мне кажется, что участковый также должен дать свое решение, потому что он знает людей, которые живут на его участке. Ну и соседей тоже надо опрашивать. Хотя все сейчас будут говорить, что и так уже достаточно жесткие правила. Случай повторился после нападения на школу, но эта тенденция сейчас во всем мире. Мы не отличаемся здесь от других стран. Надо анализировать. Тут и воздействие сети тоже играет роль», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Журова отметила, что раньше люди более внимательно относились к тем, кто их окружает.

«Раньше, если у людей были какие-то минимальные подозрения, сразу же сообщали. Сейчас уже никто не будет никуда сообщать, потому что все боятся. Нам надо быть внимательнее к людям, которые нас окружают», — добавила Журова «СЭ».

В результате стрельбы в пермском университете погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. По информации следователей, стрелявший — студент Пермского государственного национального исследовательского университета.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции
Гол Пьяцы принес «Торино» победу в гостевом матче с «Сассуоло»
«Бесполезное присутствие на поле. Неосязаемый». В Италии продолжают уничтожать Кокорина и Миранчука
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
3
Офсайд