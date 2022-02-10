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Сегодня, 12:15

В России за сутки выявили 197 067 новых случаев заражения коронавирусом

Иван Торопцев
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 197 067 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии.

Госпитализировано 19 446 человек — на 3,63 процента меньше, чем 9 февраля. Зафиксирован 701 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 106 092 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (22 747), Санкт-Петербурге (21 644), Московской области (7611), Красноярском крае (6631) и Свердловской области (5510).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 527 845 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4323
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