В России за сутки выявили 203 949 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии.

Количество госпитализаций составило 19 281 человек, на 0,85 процента меньше по сравнению с 10 февраля. Зафиксировано 722 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 112 236 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (22 070), Москве (18 541), Московской области (8967), Красноярском крае (7313) и Свердловской области (5796).