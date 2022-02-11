Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Общество

Сегодня, 11:30

В России за сутки выявили 203 949 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии.

Количество госпитализаций составило 19 281 человек, на 0,85 процента меньше по сравнению с 10 февраля. Зафиксировано 722 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 112 236 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (22 070), Москве (18 541), Московской области (8967), Красноярском крае (7313) и Свердловской области (5796).

Коронавирус
0
Читайте также
Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
«Вашингтон» справился и без Овечкина, а Кучеров триумфально вернулся в состав
Матч женской Лиги чемпионов «Ростов-Дон» — «Бухарест» перенесли из-за коронавируса
В России за сутки выявили 197 067 новых случаев заражения коронавирусом
Малкин покинул ковид-протокол НХЛ, но пропустит матч с «Оттавой»
За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом
Стали известны условия участия Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России за сутки выявили 197 067 новых случаев заражения коронавирусом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости