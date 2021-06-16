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В России за сутки выявили 13 397 новых случаев коронавируса

12:30
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 13 397 новых случаев коронавируса в 84 регионах, информирует Оперштаб Москвы.

Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 256 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5 782), Московской области (1 187), Санкт-Петербурге (927), Республике Бурятия (212) и Нижегородской области (191).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 249 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.

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