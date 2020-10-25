По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 704 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 455), Санкт-Петербурге (709), Московской области (491), Нижегородской области (396) и Ростовской области (306).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровело 1 138 522 человека.