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В России за сутки — 16 521 новый случай коронавируса

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 453), Санкт-Петербурге (713), Московской области (480), Нижегородской области (384) и Ростовской области (301).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровело 1 130 818 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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