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В России выявлено 9 299 новых случаев коронавируса

11:03
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на воскресенье 21 марта, за последние сутки в России выявлено 9 299 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 743 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 511), Санкт-Петербурге (881), Московской области (648), Нижегородской области (346) и Ростовской области (243).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 456 869 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 95 030 летальных исходов, выздоровели 4 069 395 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2638

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