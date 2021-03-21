Главное о коронавирусе в России и мире на 21 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье 21 марта, за последние сутки в России выявлено 9 299 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 743 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 511), Санкт-Петербурге (881), Московской области (648), Нижегородской области (346) и Ростовской области (243).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 456 869 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 95 030 летальных исходов, выздоровели 4 069 395 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 21 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 123 488 430.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 482 127 человек. Далее идут Бразилия (11 950 439) и Индия (11 599 130).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 554 871. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (292 856) и Мексика (197 827).

— Польша ввела локдаун с сегодняшнего дня, третий за пандемию. В стране на три недели закроют ТЦ, кинотеатры, бассейны и другие заведения, младшие школьники перейдут на дистанционное обучение. Суточный прирост новых случаев в стране держится на уровне 27 тыс.

— Власти Словакии из-за распространения коронавируса с субботы временно запретили жителям страны выезжать на отдых за рубежом. Нарушителям запрета грозит штраф в размере тысячи евро (почти 90 тысяч рублей), в стране действуют жесткие карантинные меры, введен комендантский час.

— В ряде стран зафиксированы суточные рекорды по числу заболевших коронавирусом: 90 570 случаев в Бразилии, 11 132 в Венгрии, 7 999 на Филиппинах.