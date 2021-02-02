В России впервые с конца октября за сутки выявили менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 539 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 372 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 701), Санкт-Петербурге (1 484), Московской области (1 053), Нижегородской области (459) и Воронежской области (371).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, выздоровело 3 340 545 человек.