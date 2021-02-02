Главный терапевт Минздрава назвала побочные эффекты вакцины против коронавируса

Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина в эфире Первого канала рассказала, что может ожидать людей, которые привились от коронавируса.

По ее словам, в первые дни возможно появление гриппоподобных симптомов, в частности, слабость, ломота, температура и сонливость.

Температура, как заявила Драпкина, может достигнуть 39 градусов. В этом случае поможет парацетамол, а бежать за помощью в таком случае необязательно.

Напомним, что для вакцинации в России используется препарат «Спутник V». Это первая официально зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19, разработанная Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В скором времени появится препарат от новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». В начале апреля также ожидается «Ковивак» от Центра имени Чумакова.