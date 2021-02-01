Медведев допустил отключение России от глобальной сети

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность отключения России от глобального интернета.

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки, — цитирует «РИА Новости» Медведева. — Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном».

На этот случай, по словам Медведева, и принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.

«Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — пояснил бывший президент России.