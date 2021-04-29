В России выявили 9 284 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 442 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 215), Санкт-Петербурге (716), Московской области (632), Ростовской области (229) и Самарской области (176).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 796 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 109 731 летальный исход, выздоровели 4 419 540 человек.