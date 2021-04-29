Вяльбе станет соперницей экс-солистки «Тату» на праймериз «Единой России»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе примет участие в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области.

«Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике», — сообщается на сайте регионального отделения партии. Также отмечается, что Вяльбе проводит «дополнительно большую общественную работу» и «занимается вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни».

Ранее об участии в праймериз «Единой России» в этом же регионе заявила бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова.

Праймериз — первичные выборы, на них пройдет отбор кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму в сентябре 2016 года. Итоги станут известны 1 июня.

(Дмитрий Кузнецов)