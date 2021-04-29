Главное о коронавирусе в России и мире на 29 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 442 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 215), Санкт-Петербурге (716), Московской области (632), Ростовской области (229) и Самарской области (176).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 796 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 109 731 летальный исход, выздоровели 4 419 540 человек.

— Россия в ближайшие дни направит партию медпомощи в Индию — сейчас там самая тяжелая ситуация с коронавирусом в мире. Кроме того, к 1 мая в страну поступят первые дозы «Спутника V».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 29 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 150 292 735.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 983 695 человек. Далее идут Индия (18 376 524) и Бразилия (14 523 807).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 588 337. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (398 343) и Мексика (215 918).

— Сенат Бразилии сформировал комиссию по расследованию возможных преступлений, совершённых правительством президента Жаира Болсонару в части мер по борьбе с пандемией коронавируса.