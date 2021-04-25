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В России выявили 8 780 новых случаев коронавируса

11:01
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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По состоянию на воскресенье, 25 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 540 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 526), Санкт-Петербурге (701), Московской области (611), Ростовской области (235) и Нижегородской области (192).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2835

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