Главное о коронавирусе в России и мире на 24 апреля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на субботу, 24 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 254 человека.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 541), Санкт-Петербурге (689), Московской области (596), Ростовской области (236) и Нижегородской области (193).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 4 380 468 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 24 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 146 298 390.
Первое место по числу зараженных занимают США — 32 735 704 человек. Далее идут Индия (16 610 421) и Бразилия (14 238 110).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 585 075. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (386 623) и Мексика (214 504).
— Япония из-за коронавируса ввела режим ЧС для Токио, Осаки, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая. Об этом объявил премьер страны Суга. Он принёс гражданам извинения, что «возникла такая ситуация». По его словам, власти примут все меры для проведения безопасных Олимпийских игр.
— В Италии работники транспорта объявили забастовку, требуя вакцинации от COVID-19. Большинство работников городского транспорта 23 апреля прекратят работу на четыре часа, причем в основном в вечернее время. На железнодорожном транспорте стачка продлится восемь часов.
— Антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом выявили в Индии — 332 730 новых случаев и в Таиланде — 2 070 случаев. Максимальное суточное число умерших от коронавируса зарегистрировали в Индии — 2 263 и в Аргентине — 537.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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