Главное о коронавирусе в России и мире на 24 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на субботу, 24 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 254 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 541), Санкт-Петербурге (689), Московской области (596), Ростовской области (236) и Нижегородской области (193).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 летальных исходов, выздоровели 4 380 468 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 24 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 146 298 390.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 735 704 человек. Далее идут Индия (16 610 421) и Бразилия (14 238 110).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 585 075. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (386 623) и Мексика (214 504).

— Япония из-за коронавируса ввела режим ЧС для Токио, Осаки, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая. Об этом объявил премьер страны Суга. Он принёс гражданам извинения, что «возникла такая ситуация». По его словам, власти примут все меры для проведения безопасных Олимпийских игр.

— В Италии работники транспорта объявили забастовку, требуя вакцинации от COVID-19. Большинство работников городского транспорта 23 апреля прекратят работу на четыре часа, причем в основном в вечернее время. На железнодорожном транспорте стачка продлится восемь часов.

— Антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом выявили в Индии — 332 730 новых случаев и в Таиланде — 2 070 случаев. Максимальное суточное число умерших от коронавируса зарегистрировали в Индии — 2 263 и в Аргентине — 537.