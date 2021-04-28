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В России выявили 7 848 новых случаев коронавируса

11:29
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 840), Санкт-Петербурге (723), Московской области (612), Ростовской области (228) и Самарской области (179).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 человек.

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