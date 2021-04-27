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Главное о коронавирусе в России и мире на 27 апреля: статистика и факты

12:07
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 053 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 039 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 098), Санкт-Петербурге (712), Московской области (592), Ростовской области (230) и Самарской области (183).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 779 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 980 летальных исходов, выздоровели 4 402 678 человек.

— Пять субъектов Российской Федерации приблизились к тому, чтобы победить коронавирус, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 26 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 148 537 182.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 875 045 человек. Далее идут Индия (17 636 307) и Бразилия (14 370 456).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 586 611. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (392 204) и Мексика (215 113).

— В Турции с 29 апреля до 17 мая вводится полный локдаун.

— В Испании второй год подряд отменяют фестиваль Сан-Фермин с забегами быков из-за коронавируса.

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