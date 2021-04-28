Главное о коронавирусе в России и мире на 28 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 840), Санкт-Петербурге (723), Московской области (612), Ростовской области (228) и Самарской области (179).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 человек.

— Партия третьей российской вакцины против коронавируса поступила в Удмуртию.

— Оперштаб РФ может ограничить авиарейсы в Индию из-за коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 28 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 149 377 480.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 927 091 человек. Далее идут Индия (17 997 267) и Бразилия (14 446 541).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 587 384. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (395 324) и Мексика (215 547).

— Власти Турции запретили продажу алкоголя во время локдауна (с 29 апреля по 17 мая).

— В Индии рекомендовали носить защитные маски даже дома. Уже шестой день подряд количество новых случаев в стране превышает 300 000.