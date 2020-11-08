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В России третий день подряд фиксируют больше 20 тысяч случаев коронавируса

10:50
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 492 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 751), Санкт-Петербурге (1 331), Московской области (644), Нижегородской области (429) и Архангельской области (350).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 774 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 537 летальных исходов, выздоровело 1 324 419 человек.

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