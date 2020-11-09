В России четвертый день подряд фиксируют больше 20 тысяч случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 256 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 722 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 897), Санкт-Петербурге (1 403), Московской области (660), Нижегородской области (411) и Архангельской области (342).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 793 летальных исхода, выздоровел 1 335 141 человек.