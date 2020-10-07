В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлены 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2 процента человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода, полностью выздоровели 6 699 человек.

Наибольший прирост зараженных на 6 октября — в Москве (3 229), Санкт-Петербурге (456), Московской области (395), Ростовской области (255) и Нижегородской области (227).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.