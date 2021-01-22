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В Роспотребнадзоре рассказали, когда появляются антитела после вакцинации от коронавируса

19:35
Эпидемия коронавируса. Фото AFP
Эпидемия коронавируса. Фото AFP

Заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, когда у человека вырабатывается иммунитет после вакцинации от коронавируса. По его словам, антитела появятся не ранее чем через месяц.

— Мы знаем, что не ранее чем через 32-45 дней (вырабатываются антитела), а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью, — цитирует ТАСС Горелова. — Но это не значит, что мы прекращаем носить маски.

На утро, 22 января, в России выявлено в общей сложности 3 677 352 случая коронавируса. В общей сложности зафиксировано 58 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/10527403

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