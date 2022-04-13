В парке «Кусково» создадут беговой и велосипедный маршруты

В этом году на территории парка «Кусково» планируют создать велосипедный и беговой маршруты. Мероприятия проведут в рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка, сообщает столичный департамент капитального ремонта.

В «Кусково» создадут кольцевой веломаршрут вокруг парка и два транзитных: от ж/д платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до ж/д платформы Кусково. Протяженность кольцевой велодорожки составит около 6,6 км, транзитных — 2 и 3 км. Их свяжут с основными входами в парк, где в павильонах оборудуют пункты проката. Чтобы не нарушать экосистему парка, для веломаршрутов будут использовать уже существующие асфальтированные дорожки. Такой подход позволит сохранить деревья и избежать увеличения количества твердых покрытий в «Кусково». Вдоль всех велосипедных дорожек сделают освещение.

«На мой взгляд, это положительное решение. Очень хорошо, что эти территории пойдут не под застройку, а именно для спортивной инфраструктуры. Сам живу на западе Москвы вблизи Мещерского парка. Здесь многое создано для спорта. И он стал точкой притяжения зимой. Со всей Москвы сюда приезжали лыжники. И летом в парке много бегунов и велосипедистов. Если такой же объект появится на востоке Москвы, то это очень хорошо для горожан. Сейчас есть мода на здоровый образ жизни. Последние пять лет наблюдается большой рост интереса к спорту. Наличие инфраструктуры способствует увлечению спортом», — сказал российский легкоатлет, участник Олимпиады в Лондоне Алексей Реунков.

Отдельную инфраструктуру в парке создадут и для бегунов. Для них сделают выделенные маршруты из гранитного отсева. Такое покрытие хорошо вписывается в ландшафт и пропускает воду. Беговые дорожки будут пролегать по всему парку. Длина кольцевых маршрутов составит 1,5, 3 и 4 км. Как отмечают в департаменте капитального ремонта, для любителей уличной гимнастики вдоль беговых дорожек установят функциональные рамы для занятий воркаутом. С учетом статуса территории освещение беговых дорожек сделают только в местах пересечения с пешеходными аллеями и велодорожками, чтобы минимизировать воздействие на обитателей парка.