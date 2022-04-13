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Сегодня, 11:50

В России за сутки выявили 11 754 новых случая заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
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Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 11 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 3297 человек, зафиксировано 267 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 135 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (933), Свердловской области (629), Санкт-Петербурге (587), Ростовской области (419) и Воронежской области (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 030 579 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 372 512 летальных исходов, выздоровели 17 299 263 человека.

Коронавирус
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