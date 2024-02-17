В МВД сообщили о результатах поисков пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой

Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева сообщила в своем Telegram-канале, что 6 дней поисков пропавшей в Дагестане спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой не дали результата.

«Нет, не нашли. Ни одну из двух пропавших девочек. Ни Анну Цомартову, ни Айшат Абдулмуталибову (пропавшая в Махачкале 15-летняя девочка). Мы делаем все, что в наших силах. Применяем все возможные силы и средства, но пока это не дало результата», — написала Гариева.

22-летняя спортсменка была сильно расстроена поражением на турнире по тайскому боксу и 11 февраля ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.

По информации МВД Дагестана девушку последний раз видели в 18.37 по московскому времени на берегу Каспийского моря.