Циклон Рикса: когда начнется и как долго продлится в Москве
«Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушел и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон», — цитирует синоптика Александра Ильина телеканал «360».
В субботу, 17 февраля, в столице будут временные осадки, которые составят не более 3 миллиметров. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура в этот день будет варьироваться от минус 1 до минус 3 градусов.
В воскресенье, 18 февраля, в Москве прогнозируются смешанные осадки с мокрым снегом и дождем, которые составят от 2 до 4 миллиметров. Местами ожидается сильный гололед. Столбики термометров покажут 0 градусов. Похолодание ожидается в понедельник, 19 февраля. В этот день температура значительно понизится до минус 9 градусов.
В Москве и области объявлен желтый уровень опасности в связи с гололедицей и метелью.