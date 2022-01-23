В Москве за сутки выявлено 17 528 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировано 5,9 процента от числа выявленных случаев заболевания COVID-19, информирует «Опрештаб Москвы». Выявлено 17 528 случаев заражения. Это максимальное количество среди всех регионов России.

За сутки госпитализированы 1 040 человек. Как отмечается, с учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 508 человек.

В городе выздоровели еще 2 815 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 923 786. Выявлено 17 528 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 5,9 процента.

В столице скончались 73 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.