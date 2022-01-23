В России за сутки выявлено 63 205 новых случаев заражения коронавирусом: это новый максимум с начала пандемии

За последние сутки в России выявлено 63 205 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Количество госпитализаций составило 6 211 человек, на 37,3 процентов меньше по сравнению с 22 января. Зафиксировано 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 045 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (17 528), Санкт-Петербурге (9 535), Московской области (7 056), Нижегородской области (1 258) и Ханты-Мансийском автономном округе (1 142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 108 191 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 112 летальных исходов, выздоровели 10 023 622 человека.