В Москве за сутки выявлено 16 094 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировано 6,7 процента от числа выявленных случаев заболевания COVID-19, информирует «Опрештаб Москвы». Выявлено 16094 случаев заражения. Это максимальное количество среди всех регионов России.

За сутки госпитализированы 1077 человек. Как отмечается, с учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 506 человек.

В городе выздоровели еще 3 025 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 920 971. Выявлено 16 094 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7 процента.

В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.