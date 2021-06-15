В Госдуме назвали клоунадой эфир Губерниева с Бузовой

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на скандал, который случился между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«В прямом эфире устроили такую клоунаду! Это недостойно! Мы ждём экспертов на спортивных каналах для того, чтобы разобраться в нюансах игры. Эфир данной программы напомнил мне «Comedy Club». Произошедшее не на пользу спорта, но стоить отметить факт, что вышеупомянутый эфир набрал большое количество просмотров.

Губерниев — профессионал своего дела, но гнобить девушку — это не его уровень. И я думаю, это непридуманная история. А плохой пиар делает свое дело. Это все принесет пользу в виде просмотров, но точно не нам, людям, которые хотят услышать что-то стоящее из мира спорта", — сказал Свищев «СЭ» .

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.