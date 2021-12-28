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В Москве появился первый в мире шахматный поезд метро

21:24
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На Сокольнической линии московского метро во вторник был запущен новый брендированный поезд «Шахматы». Старт отправке уникального состава дал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

—  Поезд будет курсировать по красной ветке в течение полугода, — сказал Карпов журналистам. — Если людям понравится, то, возможно, и продлят. Сейчас в России идет подъем интереса к шахматам, так что запуск поезда очень кстати.

Каждый из пяти вагонов уникального состава, аналогов которому нет в мире, посвящен разным темам, связанным с шахматами: истории игры, развитию шахмат в Советском Союзе и в России, главным именам в мировых шахматах и, конечно, вдохновению, которое изящные фигуры на узнаваемых черно-белых полях дарят представителям творческих профессий. В поезде представлены любопытные факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни знаменитостей.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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