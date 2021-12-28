Украинский журналист назвал идиотским закон о запрете русского языка после штрафа футболиста

Украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» высказался о штрафе КДК УАФ в адрес футбольного клуба «Верес» за интервью игрока на русском языке.

«Этот закон — идиотический, глупый, вредный и опасный для Украины. Он четко разделяет страну на две части. Закон не вызывает протестов, потому что русскоязычная часть населения выступила предателями по отношению к родному языку в силу конъюнктурной тяги. Тем более если язык не очень важен, какая разница. В быту же русский язык все равно остается. А при общении с органами власти пусть разговаривают на украинском. Таких случаев все равно очень мало», — сказал Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Украинский журналист также нашел сходство между КДК УАФ и правительством Израиля 1920-х годов.

«Энергия руководства Украины уходит непонятно куда. Вместо того чтобы укреплять единство народа, они хотят сделать из себя Израиль. Это напоминает мне насильственное внедрение иврита в 1920-е годы. Нет слов, если украинское руководство хочет относиться к русскоязычному населению как к палестинцам и прочим арабам», — добавил Франков.

После матча 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо» игрок команды дал интервью на русском языке.

Как отмечается, решение КДК УАФ обжалованию не подлежит. В заявлении клуба говорится, что теперь представители команды будут давать интервью и комментарии только на украинском языке. При этом для тех, кто владеет украинским языком недостаточно хорошо, клуб готов организовать курсы по изучению языка.