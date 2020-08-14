В Минздраве прислушаются к недоверию медиков к российской вакцине от коронавируса

Минздрав РФ ознакомится с результатами опроса медиков, согласно которым большинство из них не готовы делать прививку от коронавируса с новой российской вакциной. Об этом сообщил заместитель главы ведомства, Олег Салагай.

— Некоторые темы сами по себе становятся сенсацией. Сегодня вышли новости об одном из опросов в одном из мобильных приложений относительно доверия участников этого опроса вакцине против ковид (приложение специализированное, им пользуются некоторые наши коллеги-медики), — написал у себя в Telegram-канале Салагай. — Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий. Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины. Министерство с вниманием относится к любой информации, поступающей от наших коллег-медиков. Эта информация также не станет исключением.

По последним данным Роспотребнадзора, в России за весь период зафиксировано 912 823 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровели 722 964 человека.