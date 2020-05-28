В Крыму попросили не тестировать туристов на коронавирус

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил у себя в Facebook о том, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к предприятиям санитарно-курортной сферы.

— Крым обратился в Правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии, — написал Аксенов. — Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций.

В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион.

Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор. Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее.

И ещё один важный вопрос, связанный с работой пляжей. Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям.

По последним данным, в России зарегистрировано 370 860 случаев заражения коронавирусом, из них 349 — в Республике Крым. За весь период в регионе зафиксировали 3 летальных исхода, выздоровел 181 человек.