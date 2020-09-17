В Кремле заявили, что оснований для возобновления режима самоизоляции нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для возвращения страны к режиму самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

— Основания для каких-то слухов в настоящее время нет, — цитирует ТАСС Пескова. — Система здравоохранения мобилизована, и это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Никаких обсуждений о возобновлении ограничительных мер не ходит. Собственно, почему не ходит? Не ходит, потому что заблаговременно, в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом, во всех регионах РФ без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии. Эта мобилизация состоялась.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России зарегистрирован 1 085 281 случай коронавируса. Зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.