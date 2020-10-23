В кафе Дагестана убит экс-боец MMA
В городе Хасавюрте был убит экс-боец ММА Шамиль Абдулмуслимов, сообщает Telegram-канал Mash.
22 октября, в помещении кафе-ресторана, расположенного в городе Хасавюрте было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Убитым оказался бывший боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Предварительно, причиной убийства стали разногласия по поводу земельного участка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.