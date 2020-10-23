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В кафе Дагестана убит экс-боец MMA

17:52
В кафе Дагестана убит экс-боец MMA.
В кафе Дагестана убит экс-боец MMA.

В городе Хасавюрте был убит экс-боец ММА Шамиль Абдулмуслимов, сообщает Telegram-канал Mash.

22 октября, в помещении кафе-ресторана, расположенного в городе Хасавюрте было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Убитым оказался бывший боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Предварительно, причиной убийства стали разногласия по поводу земельного участка.

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