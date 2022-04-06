В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского

Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти лидера либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«К Владимиру Вольфовичу Жириновскому можно относиться по-разному. Сначала у меня было одно восприятие, после знакомства во время работы в парламенте мое восприятие изменилось кардинально. Я убедился, что это искренний патриот России, который последовательно защищал россиян и отстаивал интересы страны. После ухода Владимира Вольфовича эпоха парламентаризма разделилась на «до» и «после». Не все разделяли, но в большинстве своем поддерживали его высказывания, которые касались непосредственно России, ее места в мире и отношения к россиянам. Приношу свои соболезнования родным и близким», — сказал Пирог корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

2 февраля 75-летнего Жириновского госпитализировали с диагнозом COVID-19. С того времени он находился в больнице.

Политик с 1992 года занимал должность председателя ЛДПР. Жириновский был депутатом Госдумы Федерального собрания РФ с 1993 года и руководитель фракции ЛДПР с 2011 года.